في سوريا… مهن جديدة تفلت من قبضة إجراءات “كورونا”

2020/04/15 | 19:00 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمحت الحكومة السورية، بعودة عدد إضافي من المهن للعمل، واستثنائها من قرارات الإغلاق، الخاصة بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا الجديد.وقرر الفريق الحكومي المعني باتخاذ الإجراءات لمواجهة #كورونا، عودة مهن للعمل شرط الالتزام بالإجراءات الوقائية…

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