2020/04/15 | 19:06 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكيل وزير النقل يجبر طاقم الطائرة الاستثنائية في عمان على ركوب 3 أشخاص بدون تذاكر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/15 | 19:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكيل وزير النقل يجبر طاقم الطائرة الاستثنائية في عمان على ركوب 3 أشخاص بدون تذاكر) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكيل وزير النقل يجبر طاقم الطائرة الاستثنائية في عمان على ركوب 3 أشخاص بدون تذاكر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).