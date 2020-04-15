2020/04/15 | 19:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت معاونية الدعم اللوجستي في هيئة الحشد الشعبي، الاربعاء، بصيانة سيارات الاسعاف التابعة لوزارة الصحة..وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان المعاونية استقبلت عجلات الإسعاف وبالاخص العاملة في مركز العمليات وطب الطوارئ بالتنسيق مع مديرية اعلام الحـشد.واضاف ان كوادر معاونية الدعم اللوجستي قامت بصيانة الوجبة الأولى من السيارات والبالغ عددها خمسة،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معاونية الدعم اللوجستي بالحشد تباشر بصيانة عجلات الإسعاف لوزارة الصحة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معاونية الدعم اللوجستي بالحشد تباشر بصيانة عجلات الإسعاف لوزارة الصحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).