الإصابات في انخفاض مستمر.. العراق يسجل 15 اصابة في 6 محافظات

2020/04/15 | 19:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت وزارة الصحة تسجيل 15 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة على 6 محافظات.وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه”تثبت ملاكات وزارة الصحة والبيئة -يوما بعد يوم- بأنها قادرة على التصدي لهذه الجائحة بمساندة ابناء الوطن عن طريق التزامهم بالتعليمات واللوائح الخاصة بوزارة الصحة، و تؤكد وزارة الصحة على […]

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