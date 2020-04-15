محلل سياسي لـ”العهد”: البرلمان سيمرر حكومة الكاظمي بالاغلبية

2020/04/15 | 19:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة توقع المحل السياسي حمزة مصطفى، اليوم الاربعاء، ان مجلس النواب سيمرر حكومة المكلف بتشكيلها مصطفى الكاظمي بالاغلبية عند عقد جلسة التصويت عليها.وقال مصطفى في حديث متلفز لـ”العهد”، ان “الكاظمي نجح في تأسيس علاقة إيجابية مع الأطراف الداخلية والخارجية ولاسيما مع واشنطن والقوى السياسية اتفقت على دعم الكاظمي في تشكيل حكومته الجديدة […]

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