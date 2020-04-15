الصحة العراقية تسجل تراجعا جديداً باعداد المصابين بكورونا اليوم

2020/04/15 | 19:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفيروس كورونا المستجد في العراق

- تثبت ملاكات وزارة الصحة والبيئة -يوما بعد يوم- بأنها قادرة على التصدي لهذه الجائحة بمساندة ابناء الوطن عن طريق التزامهم بالتعليمات واللوائح الخاصة بوزارة الصحة.

- تؤكد وزارة الصحة على ضرورة استمرار التزام المواطنين بالتعليمات الصادرة عنها وتطبيق حظر التجوال لتجاوز خطر تفشي الوباء عن بلدنا وبشكل تدريجي.

- تم فحص (٦٩٨) نموذجا في كافة المختبرات المختصة (عدا اقليم كردستان) خلال ٢٤ ساعة الماضية وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة ( ٤٦١٣٥) نموذج

- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( ١٥) أصابة جديدة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة ٣مدينة الطب ١السليمانية ١البصرة ٣بابل ١كربلاء ٣ذي قار ٣

أما الوفيات : فتم تسجيل حالة وفاة واحدة بمحافظة ذي قار

أما حالات الشفاء فتم تسجيل ٤٦ حالة موزعة كما يلي:

بغداد/ الرصافة ٦بغداد/ الكرخ ٤مدينة الطب ٢النجف ٦اربيل ٤كربلاء ٥البصرة ٨ذي قار ٢المثنى ٩

وبهذا يصبح المجموع الكلي كالتالي :

مجموع الأصابات : ١٤١٥مجموع الوفيات: ٧٩مجموع حالات الشفاء: ٨١٢

دائرة الصحة العامةوزارة الصحة والبيئةالاربعاء ١٥ نيسان ٢٠٢٠

بغداد اليوم - متابعة

اعلنت منظمة الصحة العالمية عن تطور هام في جهود ايجاد علاج لفيروس كورونا المستجد.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في خبر عاجل بثته وسائل اعلام غربية وعربية ان "هناك 3 لقاحات لكورونا دخلت

بغداد اليوم _ ذي قار

أفاد مصدر بدائرة صحة ذي قار، اليوم الاربعاء، تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة ذي قار، سجلت اليوم الاربعاء، ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستج

بغداد اليوم- بغداد

تحدث النائب جواد الموسوي، عضو لجنة الصحة النيابية، اليوم الاربعاء، عن مقترحات تعمل عليها لجنته بخصوص وضع العراق الصحي والاقتصادي، مع استمرار فرض حظر التجوال وامكانية تمديده.

وقال الموسوي، في حديث متلفز تابعته (بغداد اليوم)، "

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