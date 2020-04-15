الكعبي يطالب الحكومة بموقف جاد وحازم ازاء خرق الاجواء من قبل تركيا وقصفها مخيما للعوائل قرب مخمور

2020/04/15 | 19:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

استنكر حسن كريم الكعبي عضو هيأة رئاسة مجلس النواب، اليوم الاربعاء 15 نيسان 2020 خرق الاجواء العراقية من قبل الجارة تركيا، وعملها الاستفزازي بقصف مخيما للعوائل قرب مدينة مخمور .

وطالب الكعبي في بيان "الحكومة ووزارة الخارجية لاخذ موقف جاد و حازم ازاء هذه الخروقات العدوانية غير المبررة، في وقت تتجه فيه كل دول العالم لتوحيد وتنسيق جهودها لمكافحة وباء كورونا والحد من خطورته".

بغداد اليوم- خاص

اكد الخبير القانوني، علي التميمي، الاربعاء (15 نيسان 2020)، أن حدوث اي خطأ في تطبيق قانون العفو الخاص، سيكون على عاتق وزارة العدل وإدارة السجون هي من تتحمل مسؤوليته.

وقال التميمي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "الرق

بغداد اليوم-بغداد

رأى وزير العمل السابق، النائب عن دولة القانون محمد شياع السوداني، أن أمام العراق فرصة حقيقية لإجراء اصلاح هيكلي في اقتصاد الدولة وذلك بالاعتماد على موارده الغنية البشرية والطبيعية.

وقال السوداني، في مقال صحفي، إن "أمام طب

بغداد اليوم-بغداد

ناقش رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الأربعاء، مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، جنين بلاسخارت، ملف تشكيل الحكومة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان، أن الاخير "استقبل في مقرِّ إقامته بمدينة الفلوجة ممثل

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