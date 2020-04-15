2020/04/15 | 19:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال 24 ساعة..إصابة واحدة فقط بكورونا في كوردستان

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