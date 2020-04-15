الناطق باسم القائد العام: القصف التركي عمل عدواني

2020/04/15 | 19:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدَّ الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف القصف التركي عملا عدوانيا.وقال خلف لوكالة الانباء العراقية(واع) واطلعت عليه وكالة صدى ، ان “ما قامت به طائرة مسيرة تركية بخرق الاجواء العراقية يعد عملا عدوانيا منفردا تتحمل انقرة نتائجه”.واشار الى ان تركيا اذا كان لديها قلق امني فان الدولة العراقية

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