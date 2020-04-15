هيئة الحشد الشعبي تعفر مناطق الكسرة والوزيرية وشارع المغرب

2020/04/15 | 19:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عفرت هيئة الحشد الشعبي، الاربعاء، عددا من مناطق وشوارع العاصمة بغداد ضمن حملة “كبح الجائحة” للوقاية من فيروس كورونا.وأنجز ت الكوادر المتخصصة في مديرية مكافحة المتفجرات التابعة لهيئة الحشد الشعبي تعفير وتعقيم عدد من مناطق وشوارع العاصمة بغداد بالتعاون مع مديريات الأمن والإعلام والدعم اللوجستي.وشملت الحملة تعقيم شارع المغرب ومنطقة الكسرة وسوقها والوزيرية.

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