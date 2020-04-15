سوريا… إعفاء أصحاب السيارات من غرامات التأخير عن تجديد الرخص

2020/04/15 | 19:13 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعفت وزارة النقل في الحكومة السورية، المتأخرين عن تجديد رخص مركباتهم من غرامات التأخير، وذلك يعود لإغلاق مديريات النقل في هذه الفترة بسبب الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا الجديد.وذكرت الوزارة في بيان لها، نشرته…

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