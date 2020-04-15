كربلاء  لا نسمح بدخول إي زائر من خارج العراق

2020/04/15 | 19:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، اليوم الاربعاء، إن “المحافظة لا تسمح بدخول إي زائر من دول خارج العراق ما لم تعلن منظمة الصحة العالمية خلوها من وباء فايروس كورونا “.وقال الخطابي في تصريح لعدد من وسائل الاعلام ضمنها ( المستقلة ) إن “كربلاء […]

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