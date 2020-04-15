اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تقرر تمديد حظر التجوال حتى مطلع شهر رمضان

2020/04/15 | 19:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اليوم قراراً بتمديد حظر التجوال الشامل حتى بداية شهر رمضان.ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن مصدر حكومي حضر اجتماع اللجنة اليوم انها قررت " تمديد حظر التجوال حتى مطلع شهر رمضان ".وأشار الى ان " اللجنة قررت تقديم الدعم للملاكات الصحية بحوافز مختلفة وأكدت استمرار إعادة العراقيين العالقين في الخارج تدريجياً".

وسجلت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، تراجعا جديدا بأعداد المصابين بفيروس كورونا على مستوى البلاد، مع تسجيل حالة وفاة واحدة فقط و15 اصابة بعد يوم من تسجيل 22 اصابة فقط.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان الموقف الوبائي لليوم الاربعاء، أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة فحصت (698) نموذجا في كافة المختبرات المختصة (عدا اقليم كردستان) خلال 24 ساعة الماضية، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة ( 46135) نموذج".

وأضاف البيان، أن "المختبرات سجلت (15) أصابة جديدة مؤكدة بالفيروس على مستوى العراق، وزعت، في جانب الرصافة بالعاصمة بغداد 3، ومدينة الطب حالة واحدة، وفي محافظة السليمانية وبابل حالة إصابة واحدة لكل منهما، فيما سجلت البصرة وكربلاء وذي قار 3 حالات لكل منها".

وتابع البيان، أن "الوزارة سجلت حالة وفاة واحدة بمحافظة ذي قار"، فيما أشار إلى "تسجيل 46 حالة شفاء موزعة، في بغداد/ الرصافة 6، والكرخ 4، وفي مدينة الطب 2، والنجف 6، واربيل 4، وكربلاء 5 حالات شفاء، والبصرة 8، وذي قار 2، ومحافظة المثنى 9 حالات شفاء".

وبين بيان الموقف الوبائي، أن "المجموع الكلي للإصابات 1415، ومجموع الوفيات 79، ومجموع حالات الشفاء 812".

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سجلت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، تراجعا جديدا بأعداد المصابين بفيروس كورونا على مستوى البلاد، مع تسجيل حالة وفاة واحدة فقط.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان الموقف الوبائي لليوم الاربعاء، أن "مختبرات وزارة الصح

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