ارتفاع قتلى القصف التركي على مخمور إلى 3 أشخاص

2020/04/15 | 19:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بأن حصيلة قتلى القصف التركي الذي طال يوم الأربعاء مخيماً للاجئين كورد في قضاء مخمور، ارتفع إلى 3 أشخاص.

وقال المصدر في تصريح خاص لشفق نيوز، إن "الحصيلة النهائية للقصف التركي على مخيم اللاجئين في قضاء مخمور جنوب شرق الموصل بلغت مقتل ثلاث نساء".

وكانت خلية الاعلام الامني العراقية قد أفادت في وقت سابق الأربعاء، بتعرض مخيم مخمور للاجئين لقصف عبر طيران مسير تركي.

وذكرت الخلية ان قيادة الدفاع الجوي رصدت خرقا للأجواء العراقية اليوم الأربعاء من خلال طائرة مسيرة تركية مسلحة بخط رحلة ( سندي - سواره - توكا - القوش - شمال مخمور ) بارتفاع 6 كلم وبسرعة 200 كلم / ساعة.

واضاف ان الطائرة قصفت مخيما لعوائل كورد لاجئين من تركيا قرب مدينة مخمور للقصف بواسطة صاروخ، حيث راح ضحية هذا القصف امرأتين من القاطنيين في هذا المخيم.

ويقع مخيم مخمور على بعد 65 كيلو مترا جنوب مركز مدينة أربيل، وعلى سفح جبل قره جوخ الاستراتيجي.

وتتهم تركيا حزب العمال الكوردستاني بتحويل المخيم إلى قاعدة تدريب لاستخدام السلاح.

يأتي هذا في وقت تعرضت فيه مرتفعات جبلية في محافظتي أربيل ودهوك الى قصف من قبل الطائرات التركية الحربية.

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