تمديد حظر التجوال في العراق لغاية مطلع رمضان

2020/04/15 | 19:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت الوكالة الرسمية يوم الأربعاء بأن اللجنة العليا للصحة والسلامة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا قررت تمديد حظر التجوال في العراق لغاية مطلع شهر رمضان.

ويبدأ شهر رمضان بعد نحو أسبوع من الآن.

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