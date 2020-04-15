صندوق النقد يعنزم زيادة التمويل الميسر للدول الفقيرة

2020/04/15 | 19:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن الصندوق يسخر جميع موارده القائمة ويتطلع إلى زيادة التمويل الميسر المقدم للدول الأشد فقرا إلى ثلاثة أمثاله.

وأبلغت مؤتمرا صحفيا عن بعد "لدينا دعم كامل من الأعضاء للمبادرة إلى زيادة طاقة التمويل الميسر المقدم من صندوق النقد.



هدفنا هو زيادة ما نقدمه لهذه الدول إلى ثلاثة أمثاله".

وأضافت أن هناك "إجماعا يتشكل" لاستخدام حقوق السحب الخاصة من أجل تقديم مزيد من القروض إلى الدول النامية.

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