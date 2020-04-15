أبل تطلق هاتفا جديدا منخفض الثمن

2020/04/15 | 19:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة أبل، الأربعاء، إطلاقها هاتفا جديدا منخفض الثمن، والذي يعد الجيل الثاني من هاتف "آيفون إس إي"، الذي أطلقته لأول مرة في عام 2016.

وسيبلغ سعر الهاتف الجديد نحو 399 دولار، وسيبدأ حجز الهاتف بداية من 14 أبريل، فيما يتوقع وصوله للعملاء بحلول 24 من نفس الشهر.

ويتمتع "آيفون إس إي" الجديد بنفس المكونات الداخلية لهاتف "آيفون 11" و"آيفون 11 برو"، ولكن في إطار خارجي يشبه "آيفون 8" الذي صدر في عام 2017.

ويعتبر الهاتف منخفض التكلفة مغريا لمحبي أجهزة أبل، حيث يعتبر سعره زهيدا مقارنة بجهاز "آيفون 11" والذي يبدأ من 699 دولار، و"آيفون 11" برو والذي يبدأ من ٩٩٩ دولار.

ورغم تشابه "آيفون اس إي" الجديد مع "أيفون 8" من الخارج، فإن "آيفون إس إي" يعتبر أفضل من حيث الإمكانيات.

ويتمتع الهاتف الجديد بمعالج من طراز A13 والذي يستخدم في "آيفون 11"، والذي سمح بتطوير بعض أجزاء الجديد، مثل الكاميرا.

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