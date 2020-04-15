صحة ذي قار تكشف تفاصيل الإصابات المسجلة اليوم بكورونا

2020/04/15 | 19:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف مدير صحة ذي قار، عبد الحسين الجابري، مساء اليوم الاربعاء ، عن تفاصيل الاصابات التي سجلتها المحافظة اليوم.‏وقال الجابري في بيان، تلقت "كلكامش نسخة منه ، ان "نتائج الفحص المختبري لمختبر الصحة العامة في بغداد اثبتت تسجيل 3 إصابات جديدة في المحافظة".واوضح ان "المصابين الثلاثة هم من سكنة منطقة السايح في الناصرية وهم ملامسين لاحد المرضى المصابين".واضاف انه "ومع تسجيل هذه الحالات الثلاث فقد بلغ عدد المصابين ومنذ بداية أزمة الكورونا ولغاية اليوم 52 اصابة".وتابع ان "الوفيات بلغت 3 ، و15 حالة شفاء ،و34 حالة مصابة مازالت قيد العلاج".

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