2020/04/15 | 19:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداديتبع....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تمدد حظر التجوال الى بداية شهر رمضان) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تمدد حظر التجوال الى بداية شهر رمضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).