فاضل الجمالي.. لحظات قبيل قرار الاعدام شنقا

2020/04/15 | 19:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه الصوره تعود للدكتور محمد فاضل الجمالي، اثناء توقيفه في سجون بغداد ، وزير خارجية وسياسي ومفكر ومؤلف عراقي ألف العديد من الكتب والمقالات في مجال العلوم التربوية.شغل منصب رئيس وزراء العراق خلال عامي 1953-1954، كما أنه أول شخصية … Readmore

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