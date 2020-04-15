البيشمركة توضح الهدف من تحريك قواتها إلى حدود تركيا

2020/04/15 | 19:59 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكدت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، ان تحريك قوة من قواتها الى منطقة "زينوي ورتي" على حدود تركيا جاء بطلب من اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا في الاقليم، مطالبا الجميع بعدم اعطاء الموضوع اي تفسير سياسي.

وجاء في بيان للوزارة ورد لشفق نيوز، ان "ارسال فوج من اللواء 7 من مشاة وزارة البيشمركة الى زينوي ورتي كان اجراء وقتيا بناء على طلب من اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا استنادا الى قرارات وتعليمات وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان".

وقال البيان حكومة اقليم كوردستان ووزارة البيشمركة ووفقا للقانون والتعليمات السارية لها الحق والسلطة الكاملة تحريك او تبديل القوات لاية منطقة او مكان في حدود الاقليم، مطالبا بعدم اعطاء تفسير سياسي لهذا الموضوع.

وجاء في بيان للوزارة ورد لشفق نيوز، ان ارسال فوج من اللواء 7 من مشاة وزارة البيشمركة الى "زينوي ورتي" كان اجراء وقتيا بناء على طلب من اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا استنادا الى قرارات وتعليمات وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان.

وقال البيان إن "حكومة اقليم كوردستان ووزارة البيشمركة ووفقا للقانون والتعليمات السارية لها الحق والسلطة الكاملة تحريك او تبديل القوات لاية منطقة او مكان في حدود الاقليم"، مطالبا "بعدم اعطاء تفسير سياسي لهذا الموضوع".

واضاف البيان ان "حماية ارض واهالي كوردستان من واجب قوات البيشمركة وفي المرحلة الحالية وامام الوضع المعقد الذي يعيشه الناس وشعبنا يتوجب على الجميع التعامل بروح المسؤولية ونكران الذات واتخاذ الطوات لتهدئة الوضع".

وعبر البيان عن الاسف من انه "نتيجة لانعدام ثقة الاطراف وتعظيم موضوعات صغيرة، يدفع الشعب الخسارة والضريبة الكبرى".

وتابع البيان ان "الوزارة كثفت من مساعيها من اجل تهدئة الوضع وستستمر في تلك المساعي"، مبينا ان "المساعي ستكون جزءا من الحلول وليس اذكاء جذوة المشكلة، حسب قول البيان".

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