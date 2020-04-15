شفق نيوز تنشر نص قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة

2020/04/15 | 19:59 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية استمرار حظر التجوال الى بداية شهر رمضان المبارك، على ان تعقد اللجنة اجتماعا الاسبوع المقبل يسبق حلول شهر رمضان لدراسة الموضوع وتقرير التفاصيل الخاصة بهذا الشهر والاسترشاد بآراء لجنة الأمر الديواني ٥٥ وهيئة المستشارين .

جاء ذلك في الاجتماع الرابع للجنة العليا الذي عقد عصر اليوم الاربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي عبر دائرة تلفزيونية، لمناقشة القضايا المعدّة لجدول الأعمال ، وتطورات مكافحة جائحة كورونا والوضع الصحي في العراق ومايشهده من تحسن في أعداد المصابين والمقترحات والتوصيات الواردة من الجهات المختصة.

واشاد رئيس مجلس الوزراء بروح التعاون والتضامن التي تسود عمل جميع المساهمين في مكافحة الوباء والملاكات الصحية والتي اسهمت بتحقيق تقدم في هذا المجال المهم ، مؤكدا استحقاقهم للدعم والشكر والتقدير لجهودهم ، كما أكد على اهمية ايصال المنحة للفئات المشمولة والأسر المستحقة ، واعادة العراقيين العالقين الى وطنهم .

وقررت اللجنة تقديم الدعم للجهود المبذولة من قبل الملاكات الصحية والمساهمين بحماية الشعب العراقي من فايروس كورونا والتوجيه بإعداد ورقة من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء ليأخذ هذا القرار حيز التنفيذ .

وبحثت اللجنة الجهود المستمرة لاستقبال العراقيين العالقين واجراءات الملاحة التي تسهل عودتهم بأقرب وقت وبالتعاون بين الجهات ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات الصحية الوقائية اللازمة .

وللاستعداد لموسم الحصاد وتسويق المنتج الزراعي قررت اللجنة العليا استثناء عدد من المسؤولين والموظفين العاملين في وزارتي الزراعة والتجارة من اجراءات حظر التجوال .

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