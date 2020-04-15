الحوار_المتمدن #سامى_لبيب - سامى لبيب - العشوائية اللاغائية الغير مخططة تصنع الحياة والوجود

2020/04/15 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامى_لبيب - نحو فهم الحياة والوجود والإنسان (98) .- أنا فهمت الآن – الجزء السابع .هذا المقال وسابقه يتناول فكرة أن العشوائية فى الطبيعة هى الأصل , فلا يوجد مشهد وجودى جاء من خلال خطة وترتيب وتخطيط غائى , فكل مظاهر الحياة والطبيعة هى نتاج فعل عشوائى بحت , وقولنا عشوائى يعنى أن ليس هناك خطة أو ترتيب أو تصميم للأحداث فهى تمت وفق ظروف مادية فيزيائية كيميائية بحتة , وما رؤيتنا النظامية إلا توائمنا وت......

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