اليمن يحمل برنامج الغذاء العالمي مسؤولية تبعات تخفيض المساعدات

2020/04/15 | 20:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةحمل المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية في اليمن، اليوم الأربعاء، برنامج الأغذية والمانحين مسؤولية التبعات الإنسانية لقرار تخفيض المساعدات، مؤكدًا أن قرار برنامج الغذاء العالمي تخفيض المساعدات انقلاب على الاتفاق الموقع.كما حمل المجلس الأعلى برنامج الأغذية العالمي مسؤولية حرف مسار العمل الإنساني في اليمن إلى مسار الابتزاز والتحريض السياسي.ورفض المجلس قرار برنامج الأغذية العالمي […]

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