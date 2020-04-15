صحة الكرخ ببغداد تنشر الموقف الوبائي لإصابات كورونا

2020/04/15 | 20:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد نشرت دائرة صحة بغداد الكرخ ، اليوم الاربعاء، الموقف الوبائي لهذا اليوم مؤكدة عدم تسجيل اية اصابة بفيروس كورونا ، فيما اشارت الى ان العدد التراكمي للمصابين بقي على حاله منذ يوم امس الذي سجلت فيه حالة اصابة واحدة.وبينت الدائرة في جدول وزعته ان عدد الاصابات التراكمي بلغ 64 ، فيما […]

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