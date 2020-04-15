2020/04/15 | 20:06 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاش السوريون وغالب مواطني الدول العربية والإسلامية ومنذ تأسيس دولة إسرائيل عام ١٩٤٨، تحت اعتقاد جازم يؤمن بالسيطرة اليهودية على العالم، مبررين بذلك هزائم دولهم أمام بلد حديث النشأة يقلهم عدّة وعتاداً.لم يخترع العرب…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المعارضة السّورية وخرافة السّيطرة اليهوديّة على العالم) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المعارضة السّورية وخرافة السّيطرة اليهوديّة على العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).