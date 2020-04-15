2020/04/15 | 20:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صحة كردستان تعلن تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا

يتبع ........

بغداد اليوم _ بغداد

أكد مدير الصحة العامة في دائرة صحة الكرخ بالعاصمة بغداد، نازك الفتلاوي، الاربعاء 15-4-2020، ان قرار رفع حظر التجوال بشكل جزئي او كامل، بيد جهة وحيدة رسمية ونحن مؤيدون لاستمراره في الوقت الحالي.

وقال الفتلاوي، في حديث ل

بغداد اليوم - بغداد

نشرت دائرة صحة بغداد الكرخ ، الاربعاء 15-4-2020، الموقف الوبائي لهذا اليوم مؤكدة عدم تسجيل اية اصابة بفيروس كورونا ، فيما اشارت الى ان العدد التراكمي للمصابين بقي على حاله منذ يوم امس الذي سجلت فيه حالة اصابة واحدة.

وبينت ال

بغداد اليوم _ بغداد

سجلت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، تراجعا جديدا بأعداد المصابين بفيروس كورونا على مستوى البلاد، مع تسجيل حالة وفاة واحدة فقط.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان الموقف الوبائي لليوم الاربعاء، أن "مختبرات وزارة الصح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صحة كردستان تعلن تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صحة كردستان تعلن تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).