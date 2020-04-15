2020/04/15 | 20:12 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
نشرت دائرة صحة بغداد الكرخ ، الاربعاء 15-4-2020، الموقف الوبائي لهذا اليوم مؤكدة عدم تسجيل اية اص...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صحة الكرخ تنشر الموقف الوبائي لهذا اليوم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
نشرت دائرة صحة بغداد الكرخ ، الاربعاء 15-4-2020، الموقف الوبائي لهذا اليوم مؤكدة عدم تسجيل اية اص...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صحة الكرخ تنشر الموقف الوبائي لهذا اليوم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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