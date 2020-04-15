صحة الكرخ تنشر الموقف الوبائي لهذا اليوم

2020/04/15 | 20:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

نشرت دائرة صحة بغداد الكرخ ، الاربعاء 15-4-2020، الموقف الوبائي لهذا اليوم مؤكدة عدم تسجيل اية اص...





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