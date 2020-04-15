صحة ذي قار تكشف تفاصيل حالة وفاة بكورونا سجلت امس

2020/04/15 | 20:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ذي قار

كشفت صحة محافظة ذي قار، الأربعاء، عن ظروف حالة وفاة أحد المصابين بفيروس كورونا والتي سجلت ام...





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