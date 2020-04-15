الحشد: العالم قد أصبح أكثر ذعراً بعد اغتیال سليماني (فيديو)

2020/04/15 | 20:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (العالم) 2020.04.15 – أكد المستشار في الحشد الشعبي العراقي جمال الدين الصغير أن الشعب العراقي بكل فئاته ومنذ اللحظة الأولى لاستشهاد القادة قاسم...

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