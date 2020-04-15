تمديد تعطيل الدوام الرسمي بكردستان العراق 

2020/04/15 | 20:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت حكومة منطقة كردستان العراق اليوم الأربعاء، تمديد تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات والدوائر الحكومية حتى الثاني من مايو المقبل، ضمن إجراءات الوقاي...

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