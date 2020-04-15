تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا في حلبجة

2020/04/15 | 20:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان يوم الأربعاء تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في محافظة حلبجة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، إن الاصابتين الجديدتين لفتاتين تبلغان من العمر 14 و18 عاماً، وهما ملامستين لمريضة سابقة وهي والدتهما.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع إصابات كورونا في حلبجة إلى 22 بينها 8 حالة تعاف.

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