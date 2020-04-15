العراق يخفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف لآسيا في أيار

2020/04/15 | 20:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، الأربعاء، إن ستخفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في أيار لآسيا 3.35 دولار ليصبح بخصم 6.55 دولار للبرميل عن متوسط أسعار عمان/دبي المعروضة مقارنة مع الشهر السابق.

وقالت سومو في بيان إنه تقرر تسعير خام البصرة الثقيل لآسيا في نفس الشهر بخصم 8.30 دولار للبرميل عن أسعار عمان/دبي المعروضة.

وتحدد سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في أيار لأسواق أمريكا الشمالية والجنوبية عند مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت منقوصا منه 1.05 دولار للبرميل، دون تغير عن الشهر السابق، في حين زاد سعر خام كركوك للولايات المتحدة إلى خصم 0.10 دولار للبرميل عن أرجوس.

وبالنسبة لأوروبا، ارتفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في أيار 0.50 دولار إلى سعر برنت المؤرخ منقوصا منه 8.30 دولار للبرميل، واستقر سعر البيع الرسمي لخام كركوك في أيار عند خصم 6.85 دولار.

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