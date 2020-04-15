الأمين العام لمجلس الوزراء يتبرع براتب شهر دعماً للتكافل الاجتماعي

2020/04/15 | 20:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي ، اليوم الأربعاء، التبرع براتبه لشهر كامل دعماً للتكافل الاجتماعي.

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