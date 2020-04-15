مدير تربية البصرة يوجه الملاكات بالإسراع في إنجاز معاملات المتقاعدين

2020/04/15 | 20:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد وجه المدير العام لتربية البصرة عبدالحسين سلمان، اليوم الأربعاء، قسم الموارد البشرية في المديرية بأنجاز معاملات المتقاعدين بأسرع وقت على الرغم من الظروف الحالية الناجمة عن وباء كورونا.وقال سلمان في بيان تلقت”العهد نيوز” ، ان “الأيام المقبلة ستشهد اكمال عدد كبير من المعاملات ليتم ارسالها الى دائرة التقاعد”.وأشار الى انه” […]

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