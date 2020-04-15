2020/04/15 | 20:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب كردي يدعو الى تعاون بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية للقضاء على المجاميع الارهابية في كركوك وخانقين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/15 | 20:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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