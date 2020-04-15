بالوثائق..قضية الشابة ملاك حيدر،،تقرير يوصي “بالمصالحة” وعائلة الزوج:خلاف عادي!

2020/04/15 | 20:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نشرت نقابة المحامين في محافظة النجف، اليوم الاربعاء، تقريراً للجنة شكلتها لمتابعة قضية محاولة انتحار الشابة ملاك حيدر بسكب البنزين وحرقها لجسدها إثر خلاف عائلي.وتطرق التقرير الى اساس الحادثة بالقول، أنه “بحسب اقوال المشتكية واثناء تواجد الزوجين في غرفة نومهما حصل شجار تطور الى اعتداء الزوج عليها بواسطة كيبل شحن الموبايل، […]

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