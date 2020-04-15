2020/04/15 | 20:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو غراف: الفلوجة،،قبلة الزيارات الدبلوماسية المهمة تحضيراً للقادم) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو غراف: الفلوجة،،قبلة الزيارات الدبلوماسية المهمة تحضيراً للقادم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).