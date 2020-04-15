العراق يعلن تسجل ١٥ اصابة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة

2020/04/15 | 20:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الاربعاء الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفيروس كورونا المستجد في العراق – تثبت ملاكات وزارة الصحة والبيئة -يوما بعد يوم- بأنها قادرة على التصدي لهذه الجائحة بمساندة ابناء الوطن عن طريق التزامهم بالتعليمات واللوائح الخاصة بوزارة الصحة.– تؤكد وزارة الصحة على ضرورة استمرار التزام المواطنين بالتعليمات الصادرة […]

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