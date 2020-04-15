ميركل تعلن بدء العودة للمدارس تدريجيا في ألمانيا

2020/04/15 | 20:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، مساء اليوم الأربعاء، بدء العودة للمدارس تدريجيا في ألمانيا اعتبارا من 4 ايار.

ويذكر أنه طالبت ميركل، الاتحاد الأوروبي بضرورة الاستجابة لأزمة كورونا ككيان واحد، مؤكدة أن ألمانيا ستؤدي دورها لضمان وحدة التكتل.

وأضافت أن بلادها تتجه ببطء نحو تسطيح منحنى إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأن الوضع حاليا يبعث ببعض الأمل.

وأضافت ميركل أن معدل انتشار الفيروس في ألمانيا معقول ولكن يجب الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وفي وقت سابق الخميس، أعطت المستشارة الألمانية تقييما أوليا إيجابيا للتدابير التي اتخذتها حكومتها للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

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