زيادة عدد المنتخبات المشاركة في غرب اسيا

2020/04/15 | 20:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ارتفع عدد المشاركين في بطولة غرب آسيا لكرة القدم للرجال، والتي تستضيفها الإمارات مطلع العام المقبل، إلى 10 منتخبات.

وتأكدت مشاركة الكويت والعراق والبحرين وسوريا وقطر ولبنان والأردن والسعودية وعُمان إلى جانب الإمارات "المستضيف"، في البطولة التي ستقام خلال الفترة من 2 وحتى 15 يناير/كانون ثان المقبل.

ولا زال باب استقبال تأكيدات المشاركة مفتوحًا حتى 30 أبريل/نيسان الجاري، في انتظار رد فلسطين واليمن.

وبإعلان مشاركة 10 منتخبات حتى الآن، ستكون نسخة الإمارات القادمة صاحبة أوسع مشاركة، بعدما كان أعلى رقم هو 9 منتخبات خلال 4 نسخ ماضية أعوام 2019 و2014 و2011 و2010.

وسبق للمنتخب الكويتي، المشاركة 4 مرات في البطولة خلال نسخ 2019 و2014 و2011 و2010، وحقق اللقب مرة واحدة في نسخة 2010.

بدوره، شارك العراق في 8 نسخ سابقة من أصل 9، ولم يغب سوى عن نسخة 2008، وحقق اللقب مرة واحدة عام 2002، وحل وصيفًا 3 مرات أعوام 2019 و2011 و2007.

وبالنسبة للمنتخب البحريني حامل لقب البطولة الأخيرة (العراق 2019)، ستشكل نسخة الإمارات 2021 الظهور الخامس له بعدما شارك في 2010 و2011 و2014 و2019.

أما المنتخب السوري سيشارك للمرة التاسعة، وغاب عن نسخة 2014 فقط، وحقق اللقب مرة واحدة في نسخة 2011، وحل وصيفًا مرتين عامي 2004 و2000.

وانطلقت البطولة عام 2000 في العاصمة الأردنية عمان، وأقيمت النسخة الثانية 2002 في سوريا، واستضافت إيران النسخة الثالثة 2004، والرابعة أقيمت مجددًا في الأردن عام 2007.

واستضافت إيران النسخة الخامسة عام 2008، وبعد ذلك عادت الأردن لتستضيف النسخة السادسة 2010، ثم الكويت للنسخة السابعة في 2012، وبعد ذلك الثامنة في قطر عام 2014.

وأقيمت النسخة التاسعة 2019 بالعراق بمشاركة 9 منتخبات وهي العراق، سوريا، لبنان، فلسطين، اليمن، الأردن، الكويت، السعودية، والبحرين، وتوج باللقب المنتخب البحريني على حساب أسود الرافدين.

وتحمل بطولة الرجال اسم "كأس الحسين" كون نسختها الأولى عام 2000 في الأردن، جاءت تخليدًا لذكرى الملك الحسين بن طلال رحمه الله.

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