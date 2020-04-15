المنافذ تعلن اطلاق كافة الارساليات في منفذ زرباطية الحدودي

2020/04/15 | 20:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد عمر الوائلي رئيس هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، أن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اوعزت بأطلاق كافة الارساليات المتواجدة في منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط.

وبين الوائلي، في بيان تلقته "الغد برس"، أن "هذا الإجراء يشمل كافة البضائع التي لم تكتمل إنجاز معاملاتها الكمركية ونتائج الفحص المختبري الخاص بها"، مشيرٱ الى أن "تلك البضائع سوف تخضع لكافة الإجراءات الكمركية والصحية الوقائية اللازمة".

وتأتي هذه القرارات متناغمة مع مناشدات سائقي الشاحنات والبالغ عددها (327) المتواجدين في المنفذ الحدودي نظرٱ للظرف الاستثنائي من غلق الحدود مع الجارتين إيران والكويت وإيقاف التبادل التجاري وفرض حظر التجوال بسبب مكافحة تفشي فايروس كورونا المستجد.

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