المنافذ الحدودية تعلن إطلاق جميع الإرساليات في منفذ زرباطية الحدودي

2020/04/15 | 20:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، اليوم الاربعاء، أن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية أوعزت بإطلاق جميع الإرساليات المتواجدة في منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط.وقال الوائلي في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان”هذا الإجراء يشمل كافة البضائع التي لم تكتمل إنجاز معاملاتها الجمركية ونتائج الفحص المختبري الخاص بها”.واضاف، ان”تلك […]

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