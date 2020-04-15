بالانفوغراف.. انخفاض نسبي لكورونا في الكرخ

2020/04/15 | 20:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنشرت دائرة صحة الكرخ في بغداد، مساء اليوم الاربعاء، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في جانب الكرخ.وبحسب الموقف، فأن صحة الكرخ لم تسجل اية اصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم، مؤكدة ان حالات الإصابة التراكمية بلغت 64 حالة، والوفيات 5، والشفاء التام 46، اما حالات الاشتباه فبلغت 933.

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