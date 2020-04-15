المنافذ الحدودية تطلق كافة الشحنات المتوقفة في منفذ زرباطية

2020/04/15 | 20:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن هيئة المنافذ الحدودية، مساء اليوم الأربعاء، عن إطلاق كافة الشحنات الموجودة في منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط.وقال رئيس الهيئة عمر الوائلي، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية أوعزت بإطلاق كافة الإرساليات المتواجدة في منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط".وبين أن "هذا الإجراء يشمل كافة البضائع التي لم يكتمل إنجاز معاملاتها الكمركية ونتائج الفحص المختبري الخاص بها"، مشيراً إلى أن "تلك البضائع ستخضع لكافة الإجراءات الكمركية والصحية الوقائية اللازمة".وتأتي هذه القرارات متناغمة مع مناشدات سائقي الشاحنات والبالغ عددها 327 شاحنة،، المتواجدين في المنفذ الحدودي نظراً للظرف الاستثنائي من غلق الحدود مع الجارتين إيران والكويت وإيقاف التبادل التجاري وفرض حظر التجوال بسبب مكافحة تفشي فيروس كورونا.

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