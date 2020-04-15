دولة القانون يصدر بياناً حول حوارات تشكيل الحكومة ويقترح 3 اليات للقوى الداعمة لتكليف الكاظمي

2020/04/15 | 20:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أصدر ائتلاف دولة القانون، اليوم الاربعاء، بياناً حول حوارات تشكيل الحكومة، فيما اقترح 3 اليات للقوى الداعمة لتكليف مصطفى الكاظمي.

وذكر الائتلاف، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "ممثل ائتلاف دولة القانون حسن السنيد اوضح في حوارات تشكيل الحكومة، انه ومن اجل تشكيل حكومة قوية منسجمة لمواجهة التحديات والنهوض بمتطلبات المرحلة، فالطريق أمام القوى السياسية التي رشحت المكلف مصطفى الكاظمي يتوفر على ثلاث مراحل استراتيجية مسؤولة".

وأوضح البيان، أن المراحل الثلاث "اهمها تشكيل فريق لدعم المكلف لتسهيل عملية تشكيل الكابينة الوزارية بسرعة وضمن المهلة الدستورية، ثم اسنادها دستورياً عبر التصويت لها في مجلس النواب"، مشيرا الى ان المرحلة الثالثة "بعد نيل ثقة المجلس يتوجب على القوى ان تقف بقوة مع الحكومة وتراقب وتسدد عملها من اجل ان تنجح في انجاز برنامجها وتستجيب للاستحقاقات التي تعهدت بها".

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