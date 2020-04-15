وزارة البيشمركة تكشف عن الهدف من تحريك قواتها الى الحدود مع تركيا

2020/04/15 | 20:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كردستان

كشفت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كردستان، الاربعاء (15 نيسان 2020)، عن الهدف من تحريك قواته...





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