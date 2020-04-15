حطيط: شهادة سليماني خلقت زخما معنويا كبيرا في الشارع الايراني

2020/04/15 | 20:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الباحث في الشؤون الاقليمية والدولية الدكتور نسيب حطيط أن شهادة سليماني والمهندس انتصرت عمليا وأن المقاومة العراقية انتقلت لمحاربة من يدعم الارهاب...

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