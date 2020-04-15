2020/04/15 | 21:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان، علي البياتي، مساء اليوم الاربعاء، ان العراق بحاجة الى تشريع قانون مناهضة العنف الاسري، مشيرا الى اهمية تحديد العقوبات وتحديد آليات لدعم ضحايا هذا النوع من العنف، عقب تزايده في البلاد مؤخرا.وذكر البياتي في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، وتابعته "كلكامش برس"، قائلاً "الأسرة أساس المجتمع، ومن اهم مقومات حماية الأسرة وجود قانون واضح يعرف الأسرة والعنف الأسري ويحدد عقوبات واضحة لجريمة العنف الأسري ويحدد آليات دعم ضحايا العنف الأسري".واضاف "العراق وقع على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة سنة 1986، ولم نشرع قانون مناهضة العنف الأسري لليوم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البياتي: العراق بحاجة الى تشريع قانون مناهضة العنف الاسري) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البياتي: العراق بحاجة الى تشريع قانون مناهضة العنف الاسري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).