2020/04/15 | 21:14 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تربية البصرة توجه بصرف اجور مراقبات الدور الثالث والمكافآت التقاعدية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/15 | 21:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تربية البصرة توجه بصرف اجور مراقبات الدور الثالث والمكافآت التقاعدية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تربية البصرة توجه بصرف اجور مراقبات الدور الثالث والمكافآت التقاعدية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).